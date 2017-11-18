Гройсман: Чтобы минималка была 5 тысяч, нужен рост ВВП в 5%

18.11.2017, 11:33

Чтобы минимальная зарплата выросла с нынешних 3200 до 5000 грн, как этого требуют некоторые депутаты, рост украинской экономики должен ускориться до 5%, заявил премьер Владимир Гройсман во время часа правительства в парламенте.

"Экономика начала расти. Но этого недостаточно для быстрых изменений в жизни граждан. Должны принимать законы, чтобы мы сделали не 3%, а 5-7%", - заявил премьер в парламенте.

Год назад в бюджете на 2017 год правительство предусмотрело удвоение минимальной зарплаты - с 1450 до 3200 грн в месяц. Однако в проекте бюджета на следующий год правительство закладывает повышение минимальной зарплаты до 3723 грн.

При этом правительство ожидает, что украинская экономика вырастет на 3%.

В этом году правительству пришлось пересматривать основные экономические показатели. Тогда как бюджет-2017 был рассчитан на росте ВВП в 3% и инфляции в 8,1%, настоящие показатели оказались хуже, - по расчетам правительства, к концу года инфляция может составить около 11,2%, а экономика вырастет лишь на 1,8%.

В то же время, как неоднократно обращали внимание международные партнеры Киева и украинские эксперты, практически все соседи Украины имеют более высокие темпы экономического роста, которые держатся уже несколько лет подряд. Однако на фоне конфликта на востоке страны украинский ВВП в 2014- 2015 годах сократился более чем на 15%, а небольшой рост возобновился лишь в 2016 году. Об этом сообщает BBC Украинская служба.