К задержанному в Беларуси украинскому журналисту пустили консула

18.11.2017, 12:23

Украинского консула пустили к задержанному в Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает телеканал "112".

Белорусской стороне направили соответствующий запрос и консула пустили к задержанному. Затем консул встретился с женой журналиста и адвокатом.

Сейчас Шаройко в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске. МИД Беларуси еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

17 ноября собственного корреспондента Украинского радио в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко задержали по обвинению в "шпионаже".

В августе 2017 года на территории Беларуси был похищен гражданин Украины Павел Гриб, который сейчас находится в российском СИЗО. МИД Украины заявляет, что официальный Минск до сих пор игнорирует запросы Киева по этому вопросу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.