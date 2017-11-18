18.11.2017, 12:37

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим получил подтверждение о причинах задержания в Минске корреспондента Украинского радио Павла Шаройко - КГБ Беларуси обвиняет его в шпионаже.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом", - заявил посол.

Также дипломат рассказал о его местонахождении - журналиста поместили в следственный изолятор КГБ в Минске.

"После задержания были названы причины - это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием", - заявил он.

Однако МИД Беларуси все еще не дал официального комментария о задержании украинского журналиста.

При этом МИД Украины уже направил ноту коллегам из Беларуси по делу Шаройко. Она предназначалась для встречи украинского консула с задержанным. Журналиста задержали еще 25 октября. Консул посетил украинца в СИЗО и пообщался с его семьей.

25 октября в Минске был задержан собственный корреспондент "UA: Украинское радио" в Беларуси, бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в Минске, гражданин Украины Шаройко. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что принимают меры в деле защиты Шаройко. Посольство Украины в Беларуси принимает все меры для выяснения причин задержания Шаройко. Об этом сообщает УНИАН.