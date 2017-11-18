Названы самые загрязненные города Украины

18.11.2017, 13:35

Самыми загрязненными городами Украины являются Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское (бывший Днепродзержинск) и Ялта.

Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко.

В то же время в столице, по его словам, самыми чистыми являются Святошино, Голосеевский район и Пуща-Водица.

Назвал он и самые загрязненные районы Киева.

"Это районы Крещатика, площадей Севастопольской, Демеевской (бывшей Московской), Дарницкой (бывшей Ленинградской), районы Дарницы, Позняков, Бортничей, метро "Черниговская"", - рассказал эколог на чате в "Главреде".

Ранее в ООН сообщили, что из-за продолжающихся боевых действий над Донбассом нависла угроза химической катастрофы. Об этом сообщают "Факты и комментарии".