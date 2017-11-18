Полиция открыла дело по факту срыва концерта Райкина в Одессе

18.11.2017, 13:55

По факту срыва выступления российского артиста Константина Райкина в Одессе открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"Этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований и был квалифицирован по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК. Сейчас проводится досудебное расследование", - заявила она.

Вместе с тем, по словам Гордиевской, на место происшествия прибыла полиция и не допустила хулиганских действий.

Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало, отметила представитель полиции.

Вчера в Одессе группа неизвестных сорвала концерт Райкина, мотивировав свои действия тем, что россиянин поддержал незаконную аннексию Крыма.

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.