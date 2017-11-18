Соломатина отказывается работать со следствием СБУ по делу НАПК

18.11.2017, 14:21

Сотрудница НАПК Анна Соломатина, заявившая о коррупции в агентстве, отказывается сотрудничать со следствием СБУ, которой Генпрокуратура передала дело, и сообщает о подготовке иска к ГПУ и САП.

Об этом Соломатина написала на своей странице в Facebook.

Вчера, 17 ноября, стало известно, что Генпрокуратура передала расследование дела против руководства НАПК, которое вело НАБУ, Службе безопасности Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко пояснил, что Соломатина сама заявила о минипуляциях с проверкой одним из руководителей НАБУ Гизо Углавой. После этого, по словам генпрокурора, САП обратилась в ГПУ для передачи дела в СБУ.

В своем сегодняшнем заявлении Соломатина пишет, что дело не может расследовать СБУ, так как в нем фигурирует сотрудник этого ведомства по фамилии Карпушин.

Она подчеркивает, что будет добиваться возвращения дела в НАБУ. "Мы верим только детективам НАБУ. Нам безразлично, какие там отношения между НАБУ, САП или НАПК. Они - единственные, кому мы верим. И мы будем работать только с ними", - написала чиновница.

Она попросила о помощи в составлении иска правозащитников и адвокатов Майдана.

14 ноября глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина на брифинге заявила, что в агентстве якобы фальсифицируют результаты проверок деклараций для покрывания лояльных к власти чиновников, расправы над неугодными, а также с целью личного обогащения.

Она заявила, что это происходит по указанию главы НАПК Натальи Корчак. НАБУ начало досудебное расследование возможного получения взяток должностными лицами НАПК и других органов власти. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.