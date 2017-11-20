Этот день в истории: 20 ноября

20.11.2017, 09:52

Предлагаем дайджест основных событий и дат 20 ноября.

1710 - Турция объявила войну России.

1815 - в Париже подписан акт о признании и гарантии вечного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее границ.

1815 - умер Ян Потоцкий, польский писатель-романтик, учёный-археолог, путешественник.

1901 - США и Англия подписали 2-й договор о статусе будущего Панамского канала, по которому Америка получала все права на сооружение и управление им.

1910 - умер Л.Н.Толстой, русский писатель и философ.

1925 - родилась Майя Плисецкая, артистка балета, прима-балерина Большого театра СССР.

1928 - родился Алексей Баталов, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР.

1940 - присоединение Венгрии к Тройственному (Антикоминтерновскому) пакту фашистских государств.

1945 - начало Нюрнбергского процесса - суда над военными преступниками Третьего рейха.

1962 - окончание Карибского кризиса.

1985 - выпущена Microsoft Windows 1.0.

1998 - убита Г.В.Старовойтова, российский политический деятель.

2000 - умер В.М.Котёночкин, режиссёр-мультипликатор, художник и художник-мультипликатор.

2004 - с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.

2008 - парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.