Горбатюк: Из-за отсутствия ГБР работа прокуратуры полностью парализована

20.11.2017, 13:35

Из-за отсутствия Государственного бюро расследований как органа, которому должны быть переданы функции следствия до 20 ноября 2017 года, и несостоятельность Верховной Рады продлить возможность прокуратуры открывать уголовные производств, полностью парализовано деятельность органов прокуратуры.

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он заявил, что в настоящее время фактически прекращено расследование производств относительно бывших высших должностных лиц, и расследование дел об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.

По мнению начальника департамента Генпрокуратуры, сложившуюся ситуацию необходимо как можно скорее урегулировать на законодательном уровне. По его словам, появившаяся проблема является прямой ответственностью Верховной Рады.

Он допустил, что возможно будут ситуативно найдены выходы из этой ситуации, как то передача дел в полицию или следственные подразделения СБУ.

"Но все это, во-первых, - на грани закона. Во-вторых, это увеличение нагрузки - следователи полиции и так загружены крайне, а теперь им еще добавляется подследственность ГБР. Плюс, сама передача тоже не является оправданной с точки зрения закона, потому что прописано, что могут передаваться в случае неэффективного проведение расследования другим подразделением. ГБР нет... Их некому расследовать. И единой позиции по этому вопросу тоже нет, нет понимания, как в этой ситуации действовать", - добавил Горбатюк.

Он также пояснил, что следователям прокуратуры законодатель предоставил возможность завершать уголовные производства, начатые следователями прокуратуры.

"Речь идет о начатых производствах следователями прокуратуры. А начатые следователями полиции, СБУ, налоговой? У них тоже утрачиваются полномочия по расследованию", - добавил начальник департамента.

Сегодня, 20 ноября, истек срок так называемого "переходного периода", до которого прокуратура должна передать дела, подследственные ГБР, в расследование Госбюро. На минувшей неделе народные депутаты не включили в повестку дня законопроект, предполагающий продлении функций следствия для прокуратуры до 1 января 2019 года.

12 ноября 2015 Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия директором ГБР избрала Романа Трубу, а его первым заместителем - Ольгу Варченко. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".