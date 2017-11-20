С начала года работодатели подали почти 1 млн вакансий

20.11.2017, 13:42

В течение января-октября 2017 года в Государственную службу занятости Украины обратились 169 тыс. работодателей, которые подали сведения о 904 тыс. вакансий, что значительно больше, чем в прошлом году.

Так, количество работодателей, обратившихся в Государственную службу занятости, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11%, а количество вакансий - на 12%.

В Службе занятости подчеркнули, что, учитывая активизацию экономических процессов в государстве, в Украине начинается социальный проект под лозунгом "Живи и работай в Украине", главной целью которого является оживление рынка труда Украины. Организатором проекта выступила Служба занятости при поддержке органов местной власти.

В рамках проекта по всей Украине будут проходить информационные активности, направленные на скорейший поиск работы для безработных и подбор специалистов для работодателей. В частности, в рамках проекта будут организованы масштабные ярмарки вакансий на крупнейших предприятиях страны.

За январь-октябрь 2017 количество лиц, трудоустроенных при содействии Государственной службы занятости, выросло на 38 тыс., или 6% и составило 693 тыс. При этом 44% из них были трудоустроены оперативно до предоставления статуса безработного. Кроме того, 200 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

С целью обеспечения профессионально-квалификационного уровня соискателей требованиям работодателей в январе-октябре 2017 года при содействии Государственной службы занятости 153 тыс. безработных проходили профессиональное обучение. В частности, количество безработных, которые учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости, выросло на 18% и составило 41 тыс. человек.

Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству граждан количество безработных по состоянию на 1 ноября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилось на 11% (на 34 тыс.) и составило 282 тыс.

Инф. Пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам труда.