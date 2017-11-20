Реформа госуправления в Украине происходит по европейским принципам

20.11.2017, 13:48

16 ноября представители Правительства, центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Европейского Союза, совместной инициативы ЕС и ОЭСР SIGMA, экспертной среды, общественных организаций и международных проектов обсудили достижения и вызовы реформы государственного управления в Украине.

Международную конференцию открыли Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Посол ЕС в Украине, Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Владимир Гройсман отметил, что реформа государственного управления является одной из ключевых реформ, ведь без должного качества управления невозможно построить сильное, экономически развитое и демократическое государство.

Хьюг Мингарелли подчеркнул, что Украина является приоритетным партнером для ЕС, и отметил необходимость провести успешную реформу государственной службы, министерств и обеспечить ресурсы в государственном бюджете на внедрение реформы государственного управления.

Во время первой части конференции о ключевых достижениях и вызовах реформы государственного управления дискутировали Министр Кабинета Министров Александр Саенко, Председатель Группы поддержки Украины Питер Вагнер, народный депутат Украины Сергей Власенко и соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.

Александр Саенко рассказал о внедрении реформы госуправления, текущем состоянии и ключевых достижениях. Министр подчеркнул важность стратегического планирования для координации ресурсов и эффективной реализации приоритетных реформ, определенных Правительством, новых процедур подготовки принятия решений, эффективной коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

Председатель Группы поддержки Украины Питер Вагнер отметил, что ЕС поддерживает реформу государственного управления, поскольку видит реальное политическое лидерство и возможности ее внедрения, однако не выплачивает более высокие зарплаты государственным служащим в рамках реформы государственного управления.

ЕС осуществляет финансовую поддержку комплексной реализации Стратегии по реформированию до 2020 года. На основных вызовах реформы государственного управления сосредоточили свое внимание Сергей Власенко и Валерий Пекарь.

"С самого начала работы Правительства реформа государственного управления была нашим приоритетом. Это условие внедрения всех других реформ, а также условие успешной евроинтеграции Украины. Я рад, что последние два года Правительство, наши европейские партнеры и общественные эксперты слаженно работают над общей целью", - отметил Александр Саенко.

Инф. Службы министра кабинета министров Украины.