С начала года Гоструда выявлено 1605 нелегальных работников

20.11.2017, 13:52

Одной из приоритетных задач Гоструда является выявление нелегальной занятости и борьба с незадекларированным трудом в Украине

Инспекторы труда Государственной службы Украины по вопросам труда и органов местного самоуправления в соответствии с Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 года N295, осуществляют инспекционные посещения работодателей на предмет соблюдения ими трудового законодательства, проверяя, в частности, оформлены ли с работниками трудовые отношения.

Так, на протяжении января-октября 2017 года выявлено 1605 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений. Следует отметить, что согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины за каждого выявленного неоформленного работника на работодателя налагается штрафная санкция в сумме 96 тыс. грн.

Бывали случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников. За указанный период на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тыс. грн, установленный за такое нарушение статьей 265 Кодекса законов о труде Украины.

Гоструда обращается к работодателям с просьбой надлежащим образом оформлять трудовые отношения с работниками, чтобы избежать применения штрафных санкций.

Инф. Пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам труда.