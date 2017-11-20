Порошенко: Соглашение об ассоциации с Евросоюзом выполнено лишь на 15%

20.11.2017, 15:51

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС лишь на 15%.

Об этом он сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших Героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня, 20 ноября, в Днепре.

"Соглашение об ассоциации, вступившее в действие 1 сентября, является дорожной картой наших реформ, и после того, как мы его ратифицировали, хочу подчеркнуть, что пока оно выполнено лишь на 15%", - заявил он, добавив, что "у нас впереди очень большая работа".

1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

25 октября Кабмин одобрил план мероприятий по выполнению Соглашения. В частности, принят ряд решений, которые создадут условия для своевременного и качественного выполнения Соглашения.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевых секторах украинской экономики. Об этом сообщает УНИАН.