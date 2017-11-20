Генпрокуратура предлагает решение коллизии с делами ГБР

20.11.2017, 16:03

Генеральная прокуратура предлагает до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, комментируя то, что следователи прокуратуры лишились права расследовать новые уголовные производства, открытые после 20 ноября 2017 года.

Генпрокуратура констатирует, что ГБР не начало работу, а прокуратура утратила полномочия по расследованию преступлений, подследственных Государственном бюро расследований.

"Решением проблемы может стать использование руководителями прокуратур полномочий по поручению проведения досудебного расследования другому органу досудебного расследования в порядке ч.5 ст. 36 УПК (в связи с невозможностью осуществления эффективного досудебного расследования ГБР из- за того, что оно не начало свою работу), а процессуальными руководителями - права личного проведения следственных (розыскных) и процессуальных действий (п.4 ч. 1 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении. Об этом сообщает "Українська правда".