Порошенко заявил о намерении углубить безвиз с Евросоюзом

20.11.2017, 16:14

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина будет добиваться подписания ассоциации с Шенгенской зоной по безвизовому режиму и более тесной секторальной интеграции с Евросоюзом.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня, 20 ноября, в Днепре.

"На саммите Украина - ЕС еще летом я предложил лидерам Евросоюза инициативы по постепенной секторальной интеграции Украины - это интеграция Украины в энергетический союз ЕС", - заявил он.

"Очень важно смотреть в будущее и присоединиться к общему цифровому рынку Евросоюза. Мы получили четкую позицию и Европарламента, и Еврокомиссии, двери в общий цифровой рынок Евросоюза для Украины и украинцев открыты", - добавил президент.

По его словам, украинская власть сделает все возможное, чтобы Украина "быстрее и качественнее вернулась в Европу".

"Мы предложили еще один формат отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубления безвиза. Еще одна позиция - это ориентир на таможенный союз Евросоюза, чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с ЕС", - добавил президент.

Порошенко отмечает, что эти идеи нашли полное отражение в рекомендациях Европарламента, "демонстрируя, что Украина остается на первых пунктах повестки дня ЕС и имеет твердую и надежную поддержку в Европарламенте".

15 ноября Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита "Восточного партнерства" создать для Украины, Молдовы и Грузии модель "Восточное партнерство плюс.

Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента. "За" проголосовали 519 депутатов, против - 114, воздержались - 47. Об этом сообщает УНИАН.