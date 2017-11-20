20.11.2017, 16:21

Капитальный ремонт улицы Владимирской, по плану, будет завершен в мае-июне следующего года.

И столичной власти не будет стыдно за качество проведенного ремонта.Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции уже осуществленных работ по капитальному ремонту ул. Владимирской и ул. Льва Толстого, пишет КиевПравда.

Мэр Киева напомнил, что работы на ул. Владимирской - от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого - начали в этом году.

" "Это одна из центральных улиц столицы. И здесь однозначно нужен был ремонт - потому что тротуары и проезжая часть находились в ужасном состоянии", - сказал Виталий Кличко.

В частности, здесь уже провели фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, заменили люки и ливнеприемники, устроили 2-слойное асфальтобетонное покрытие и разметку, установили бордюрные камни. Сейчас продолжаются работы по устройству тротуаров с помощью ФЭМов и антипарковочных столбиков, которые планируют завершить до конца года. В то же время, капитальный ремонт не касается части проезжей части Владимирской, вымощенной брусчаткой.

Что касается ул. Льва Толстого, то был отремонтирован участок от ул. Большая Васильковская до ул. Тарасовская. В частности, осуществили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части, установление бортовых камней. Также заменили люки и ливнеприемники, устроили 2-слойное асфальтобетонное покрытие с полимерасфальтобетона. Начаты работы по озеленению прилегающей территории и нанесению дорожной разметки.

Виталий Кличко также выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет закон, который позволит наконец навести порядок с парковкой в городах. И на отремонтированных тротуарах не будут стоять машины, и не будут занимать полосы для движения на обновленных столичных дорогах. Об этом сообщает "КиевПравда".