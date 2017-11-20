В Киеве состоится 1-й Украинский Женский Конгресс

20.11.2017, 16:27

В Киеве 22-23 ноября 2017 года состоится первый Украинский Женский Конгресс, организованный по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины "Равные возможности".

Конгресс соберет около 300 активных женщин и мужчин, успешных в политике и бизнесе, представителей неправительственных организаций и СМИ, чтобы объединить их вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

В рамках Конгресса состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.

В тематических обсуждениях примут участие первые лица государства, украинские и иностранные парламентарии, представители правительства, международных организаций, местного самоуправления, отечественные и зарубежные эксперты.

На Конгрессе будут представлены две фотовыставки - "Не женское дело", подготовленная в рамках кампании против сексизма в политике и СМИ "Уважение" при поддержке Национального Демократического Института в партнерстве с Благотворительным фондом "Добрая открытка", и "Женщины, мир и безопасность в Украине", которую инициировал "Украинский женский фонд" при поддержке ООН Женщины.

В течение события будет постоянно функционировать детская комната, где можно оставить своих детей. На время отсутствия родителей за ними будут присматривать ответственные няни.

Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" создано с целью улучшения положения женщин в обществе, активизации общественного диалога по обеспечению гендерного равенства в различных сферах общественно-политической жизни.

Объединение действует на принципах самоуправления, является открытым для присоединения других народных депутатов и настроено на сотрудничество с руководством Верховного Совета, депутатскими фракциями и комитетами Верховной Рады Украины, Администрацией Президента и Кабинетом министров Украины, другими органами государственной власти, общественными организациями и объединениями. Об этом сообщает УНИАН.