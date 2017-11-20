Wizz Air открывает новое направление из Львова в европейский город

20.11.2017, 16:41

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает пять новых направлений из Лондона. Один из них соединит столицу Великобритании с украинским Львовом.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Wizz Air в 2018 году открывает с аэропорта Лондона "Лутон" 5 новых направлений. Самолеты будут выполнять рейсы с 30 мая на Кипр в Ларнаку, с 31 мая - в столицу Албании Тирану, с 20 июня самолет компании начнет выполнять рейсы в Братиславу в Словакии.

С 17 сентября 2018 года лоукостр начнет летать из Лондона в эстонский Таллинн, а 18 сентября самолет А320 из столицы Великобритании приземлится в аэропорту Львова.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Цены билетов стартуют от 29,99 евро. Об этом сообщает Телеканал новин "24