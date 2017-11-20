МВД планирует установить около 4 тысяч камер видеофиксации

20.11.2017, 16:43

Министерство внутренних дел планирует за полтора года разместить на автодорогах 4 тысячи камер для фотовидеофиксации.Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

В свою очередь директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" объяснил, что эта система будет внедряться постепенно.

"Мы хотим, чтобы граждане, участники дорожного движения психологически привыкали, что в первый квартал следующего года, может до полугода, система фото-видеофиксации начнет работать. Речь идет о тех, кто еще помнит "письма счастья", которые были в 2007 году", - пояснил он.

По словам Шевченко, пока нельзя сказать, все ли камеры будут новыми, заново закуплены, или будут использоваться те, которые уже есть.

"На определенных участках часть (камер -ред.) уже есть, и просто будет включаться, часть будет закупаться. Финансовая модель кто закупает, за какие средства - будет разрабатываться затем после принятия этого специального закона", - сказал спикер МВД.

Как известно, Кабинет министров подготовил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает "Українська правда".