Дело Януковича: Луценко заявил о новом начале процесса по Майдану

20.11.2017, 16:51

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время будет начат новый процесс над экс-диктатором Виктором Януковичем.

Об этом он сегодня, 20 ноября, заявил на пресс-конференции.

"Прежде всего, предъявлено подозрение, и дело слушается в суде по государственной измене экс-президента Януковича. Уверен, что это дело является принципиальным не только по отношению к Януковичу, а и по всем бывшим руководителям страны, которые должны понимать, что закон - один для всех", - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что благодаря активизации работы завершено следствие по установлению тех, кто дал приказ стрелять в мирных демонстрантов на Майдане Независимости.

"Это дело также передано в Печерский суд, и надеюсь до конца этого года, возможно немного позже, мы получим решение суда относительно возможности заочного досудебного следствия, а потом и начала нового процесса над Януковичем, Захарченко, Якименко, Тоцким, которые по нашим подозрениям дали преступный приказ стрелять в мирных людей", - подчеркнул Луценко.

По его словам, новый процесс будет начат сразу сразу после завершения первого, в котором речь идет о государственной измене Януковича.

Луценко добавил, что активизировано дело относительно Конституционного переворота и узурпации власти.

30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.