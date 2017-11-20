Соломенский суд рассмотрит ходатайство о начале досудебного расследования против Онищенко

20.11.2017, 16:53

Соломенский райсуд Киева во вторник, 21 ноября, рассмотрит ходатайство НАБУ и САП о проведении специального досудебного (заочного) расследования против народного депутата Александра Онищенко и других фигурантов так называемого газового дела, скрывающихся от органов следствия.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В САП уточнили, что, кроме Онищенко, от органов следствия и суда скрываются подозреваемые по газовому делу Инесса Кадырова (мать Онищенко), Елена Павленко, Сергей Свиченко, Сергей Кабаев и Роман Якимащенко.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что против тех фигурантов дела, которые находятся в Украине, уже ведется судебное разбирательство.

В октябре 2017 года в САП сообщили, что подали ходатайство о заочном расследовании дела Онищенко.

12 октября 2017-го правоохранители задержали подозреваемого по газовому делу, который скрывался от следствия больше года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.