Этот день в истории: 21 ноября

21.11.2017, 09:47

Предлагаем дайджест основных событий и дат 21 ноября.

479 до н.э - умер Конфуций, древний мыслитель и философ Китая, учение которого стало основой философской системы, известной как конфуцианство.

1694 - родился Вольтер, один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века: поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист.

1783 - воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье впервые поднял в воздух людей.

1818 - родился Льюис Морган, американский этнограф, социолог, один из основоположников эволюционизма в социальных науках.

1844 - умер И.А.Крылов, публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов.

1877 - изобретение Томасом Эдисоном фонографа.

1918 - родился М.А.Глузский, актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР.

1945 - родилась Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии "Оскар".

1969 - Президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сат договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.

1998 - первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.

2001 - умер Ралф Бёрнс, американский композитор, пианист, один из основоположников прогрессив-джаза.

2012 - Конгрессом США официально отменена поправка Джексона-Вэника.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.