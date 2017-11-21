Закон о выходном дне 25 декабря передан на подпись Порошенко

21.11.2017, 13:01

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник, 21 ноября, подписал принятый парламентом закон No5496, который вводит выходной день 25 декабря, в день католического Рождества, и отменяет выходной 2 мая.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Рады.

Теперь документ передан на подпись президенту Петру Порошенко. У главы государства есть 15 дней, чтобы одобрить законодательный акт или ветировать его.

В случае подписания президентом закон вступит в силу в день, следующий за днем опубликования.

16 ноября 2017 года Рада приняла закон, которым ввела выходной день 25 декабря и отменила выходной 2 мая. Документ вносит соответствующие изменения в статью No73 Кодекса законов о труде. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ