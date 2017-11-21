Порошенко: С сегодняшнего дня украинские десантники будут носить темно-бордовые береты - цвета крови своих побратимов, пролитой в боях за Украину

21.11.2017, 13:23

В день Собора Архистратига Михаила на Михайловской площади в Киеве при участии Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко и сводного подразделения украинских десантников состоялся торжественное принятие присяги украинскими десантниками, во время которой наши воины получили береты нового образца.

"С сегодняшнего дня моим решением цветом украинской десанта становится темно-бордовый. Это - цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину", - сказал Петр Порошенко во время торжественной церемонии.

Глава государства также отметил, что "бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - это страны- члены НАТО".

"Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором твердо намерен привести Украину", - подчеркнул Петр Порошенко.

Обращаясь к воинам-десантникам, Президент отметил, что с каждым днем Украина наращивает боевой потенциал десантных подразделений, которые получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники, современные средства связи. Но при этом он отметил, что "в результате гибридного характера современной войны мы не должны забывать о ее идеологической составляющей".

Президент напомнил современную историю Вооруженных Сил Украины и подчеркнул, что в ней нет ни одной страницы, где бы ни шла речь о воинах- десантниках и их подвигах.

Он напомнил о беспрецедентном рейде 95-й аэромобильной бригады по тылам российско-террористических войск в августе 2014 года, осуществленом при поддержке 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Президент сообщил, что за мужество и героизм, проявленные в боях с русскими оккупантами 2557 воинов-десантников удостоены государственных наград. Двенадцать из них отмечены Звездой Героя Украины. 469 десантников не вернулись с боевых заданий, погибли в ожесточенных боях с русскими оккупантами. Участники церемонии также почтили память погибших украинских героев минутой молчания.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский провел церемонию замены беретов военнослужащих десантников.

Президент Украины своим Указом также установил эмблему и флаг Десантно- штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, а также штандарт командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Инф. официального сайта Президента Украины