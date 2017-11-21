Президент вручил военнослужащим Госспецслужбы транспорта ключи от квартир

21.11.2017, 13:24

В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Петр Порошенко посетил 19-й отдельный мостовой отряд 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта. Глава государства вручил военнослужащим сертификаты и ключи от квартир.

Во время общения с бойцами и членами их семей Петр Порошенко отметил, что не мог не воспользоваться случаем посетить часть, чтобы пообщаться с военнослужащими и поблагодарить за службу.

Госспецслужба активно привлекалась и к инженерному оборудованию полос обороны наших войск на территории Донецкой и Луганской областей - только в течение 2016 года были построены опорные пункты и позиции подразделений ВСУ в районе Старогнатовки, Гранитного, Рыбацкого и многих других, несколько недель назад был завершен ремонт моста через реку Северский Донец, который соединяет Лисичанск и Рубежное.

"Мы восстанавливаем Донбасс, мы восстанавливаем инфраструктуру, мы возвращаем освобожденную землю к нормальной жизни", - подчеркнул Президент.

Президент напомнил, что это уже не первый дом, который построен для военных ГССТ - уже заселены один из домов в этой же части, еще один возведен в Чернигове. Он отметил, что вместе с восстановлением армии государство начало системную работу по обеспечению жильем военнослужащих. "Если говорить цифрами, то только за последние три года мы сделали, чтобы Вооруженные Силы Украины получили более двух с половиной тысяч квартир. Другие силовые подразделения, Национальная гвардия, Служба безопасности, пограничники, Специальная служба транспорта - получили еще больше 2500. Пять тысяч квартир - это тот символ заботы об украинском воина, который демонстрирует государство, Президент, Премьер, Правительство и Верховная Рада", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что ставит задачу увеличить темпы строительства жилья военных, ведь его ждут сотни семей. "Счастливая и обеспеченная семья является дополнительным стимулом для примерного несения военной службы", - добавил он.

Новый 32-х квартирный жилой дом 19-го отдельного мостового отряда 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта возведен во исполнение программы Президента Украины по обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступил 19-й отдельный мостовой отряд, главный распорядитель средств - Министерство инфраструктуры Украины. Генеральный проектировщик - Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Макарова. Технический надзор - ООО "Геопроектинвест".

Квартиры в доме получат 32 семьи военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, из них - 27 участники АТО. Дом построен в течение 2017 года.

Инф. официального сайта Президента Украины.