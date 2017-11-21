Порошенко: Окончательная наша цель - членство Украины в Евросоюзе

21.11.2017, 13:36

Окончательная цель всех преобразований и реформ в Украине - ее полноправное членство в Европейском Союзе, заявил Президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины и установлении Дня десантно-штурмовых войск ВСУ.

Президент подчеркнул, что худшее из пережитого страной и ее народом в последние годы - уже точно позади. "Шаг за шагом наша страна возвращается на путь экономического роста и социального развития. Действительно, положительные сдвиги - оплачены большими потерями всего общества и достигнуты тяжелым трудом каждого, каждого украинца", - сказал он.

Он отметил, что эти изменения еще не стали необратимыми - процесс изменений слишком далек от завершения и не такой быстрый, как представлялся на старте.

По его словам, углубление сотрудничества с ЕС, экономическое восстановление Украины происходит несмотря на попытки России помешать развитию нашего государства, ее агрессию против Украины. "Империя не может смириться с нашим свободолюбием, принять сам факт нашего существования как отдельной нации и как отдельного государства. Она пошла на нас войной. Она пыталась задушить нас экономически.

Наконец, она активизировала разветвленную сеть влияния, запустила свои щупальца по всем европейским округам, чтобы сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации. Это была изнурительная внешнеполитическая битва, которую наши дипломаты и многочисленные зарубежные друзья начисто выиграли у Кремля", - сказал он.

Петр Порошенко подчеркнул, что в этом году власть едва ли не впервые может отчитаться перед обществом - одно из ключевых требований Революции Достоинства выполнено. Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом с 1 сентября вступило в силу, введен безвизовый режим для украинских граждан.

Он сообщил, что за десять месяцев текущего года экспорт из Украины в Евросоюз вырос на 30%, а доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%. "Вместе со вступлением в действие безвизового режима для украинских граждан, Соглашение об ассоциации знаменует наш окончательный и бесповоротный разрыв с колониальным малороссийским прошлым. Также она подчеркивает нашу уверенность в украинском европейском будущем", - резюмировал Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.