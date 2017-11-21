Суд вернул НАПК иск к Соломатиной

21.11.2017, 13:42

Шевченковский районный суд Киева вернул Национальному агентству по предотвращению коррупции иск к бывшему руководителю департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Анне Соломатиной в связи с нарушением территориальной подсудности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что Шевченковский районный суд нашел формальный повод не принять к рассмотрению исковое заявление по резонансному делу о защите деловой репутации НАПК", - сказано в нем.

Отмечается, что 17 ноября Шевченковский райсуд Киева вернул иск НАПК.

По мнению агентства, таким образом Шевченковский райсуд Киева самоустранился от рассмотрения этого дела, признав себя некомпетентным.

"Национальное агентство, воздерживаясь от дальнейших комментариев по этому поводу, заявляет о неизменности выбранного курса и твердом намерении предоставить Анне Соломатиной возможность доказать достоверность ее утверждений в суде", - заявляет НАПК.

14 ноября Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации проверки е-деклараций чиновников.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможных коррупционных действий руководства НАПК.

Ранее экс-сотрудница НАПК Соломатина получила личную охрану от НАБУ. Об этом сообщают "Українські Новини".