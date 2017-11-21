Депортированный из Украины Вано Надирадзе не был бойцом ВСУ

21.11.2017, 14:24

Депортированный из Украины гражданин Грузии Вано Надирадзе не служил в рядах Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии Украины. Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны в Facebook.

"Официально сообщаем, что гражданин Вано Надирадзе в рядах Вооруженных Сил Украины не состоял и не состоит, и официального статуса "участник боевых действий" не имеет, - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что 17 октября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинских граждан, в частности добровольца АТО Надирадзе.

В тот же день выяснилось, что правоохранители задержали Надирадзе для дальнейшей депортации в Грузию из-за нарушения миграционного режима.

17 ноября Служба безопасности Украины совместно с полицией и миграционной службой принудительно выдворила из страны восемь граждан Грузии. Как отметили в СБУ, деятельность грузин "противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины".

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.