Гройсман поздравил участников Революции Достоинства и принял участие в торжествах по случаю Дня десантника

21.11.2017, 14:33

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил участников Революции Достоинства и почтил память погибших во время событий 2013-2014 годов.

Он возложил цветы к историческому мемориалу в центре Киева. На своей странице в Facebook Глава Правительства отметил, что Революция Достоинства дала старт настоящим преобразованиям страны.

"Сегодня мы двигаемся вперед, строя новую Украину, хотя этот путь не является простым! Но мы не свернем с этого пути и достигнем успеха, потому что помним тех, кто заплатил собственной жизнью, дав нам этот шанс", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Также Глава Правительства совместно с Президентом Украины приняли участие в торжествах по случаю Дня десантника, который отныне отмечается в День Достоинства и Свободы.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.