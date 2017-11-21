Президент: Соглашение об ассоциации Украина - ЕС является дорожной картой наших реформ

21.11.2017, 14:36

"Соглашение об ассоциации, которое вступило в действие 1 сентября, является дорожной картой наших реформ. И после того, как мы его ратифицировали, сегодня это - является задачей", - подчеркнул Президент Петр Порошенко на встрече с активистами Революции Достоинства и участниками АТО, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"Хочу подчеркнуть, что пока мы ее выполнили на 15%. Нам предстоит очень большая работа", - отметил Глава государства. Он поблагодарил народных депутатов и всех, кто в составе большой команды "помогает творить историю" и напомнил о ряде законов, которые были приняты парламентом этой осенью и которые определили продолжение реформ - образовательной, медицинской, пенсионной.

Петр Порошенко также добавил, что все худшее, что мы переживали уже позади, и шаг за шагом наша страна возвращается к экономическому росту и социальному развитию.

Глава государства напомнил о начале Революции Достоинства и о том, что украинский народ вышел на Майдан с требованием не повышения пенсий или заработных плат, и не снижения налогов или с любыми экономическими требованиями. А с четким политическим требованием - требованием, чтобы Украина вернулась в семью европейских народов, подписав Соглашение об ассоциации.

По его словам, ярким доказательством того, что Соглашение действует является то, что за десять месяцев текущего года наш экспорт в Евросоюз вырос на 30%, на треть за год. Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%, стремительно приближаясь к 50%. "50% всего товарооборота Украины будет приходиться именно на Евросоюз", - подчеркнул Президент.

Он сообщил, что на днях примет участие в Саммите Восточного партнерства и приветствовал принятые в среду рекомендации Европарламента по созданию модели "Восточное партнерство плюс" для тех стран, которые продемонстрировали наиболее эффективную имплементацию Соглашения об ассоциации. "Это Украина, как лидер Восточного партнерства. Мы вернули себе лидерство. И наши партнеры Грузия и Молдова". - отметил он.

Петр Порошенко напомнил, что еще летом на Саммите Украина-ЕС предложил лидерам ЕС инициативу по постепенной секторальной интеграции Украины. "Это интеграция в Энергосоюз ЕС и присоединение к Общему цифровому рынку", - сказал он и отметил, что Украине удалось избавиться 98% зависимости от российских энергоресурсов.

"Еще одна очень амбициозная цель. Мы сделаем все, чтобы Украина быстрее вернулась в Европу и поэтому предложили еще один формат наших отношений - подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубления безвиза. Еще одна позиция - это ориентир на Таможенный союз Евросоюза, чтобы не было никаких таможенных проверок и создали единое таможенное пространство с Евросоюзом", - подчеркнул Петр Порошенко. Президент напомнил о введении с 11 июня этого года безвизового режима для украинских граждан со странами ЕС.

Инф. официального сайта Президента Украины.