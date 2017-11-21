Во Львове открыли памятный знак Шухевичу

21.11.2017, 14:44

В День достоинства и свободы на месте крыивки главного командира УПА Романа Шухевича на ул. Ковельской в микрорайоне Знесиння открыли памятный знак, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Мероприятие начали литургией в Церкви Пресвятой Богородицы владычицы Украины, где помолились за героев, которые отдали жизнь за Украину.

После представители власти, духовенство, общественные деятели и жители города и области приняли участие в открытии памятного знака на месте крыивки главного командира УПА, генерал-хорунжего Романа Шухевича.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка подчеркнул, что открытие памятного знака - это пример достойного почитания тех, кто отдал жизнь за независимость государства.

К присутствующим обратилась также дочь главного командира УПА Мария Шухевич. "Поколение, которое принимало участие в этих освободительных соревнованиях, понемногу отходит. Год за годом их становится все меньше. Но когда их не станет, кто оставит знаки памяти о том, как это все происходило? Поэтому я обращаюсь к молодежи: берегите нашу историю. Наши деды и отцы ее творили, и никто не имеет права нам говорить что и как нам дальше делать. Всем, кто приложился к созданию этой доски, большая благодарность", - подчеркнула Мария Шухевич.

Священники отслужили панихиду и освятили памятник. Присутствующие почтили память героев возложением цветов. Об этом сообщает УНИАН.