СБУ вернет в Россию прокремлевского пропагандиста Петрашевича

21.11.2017, 16:06

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Сотрудники Службы установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", rusvesna.su, riafan.ru. По заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемые в СМИ страны- агрессора. Пропагандист в своих информациях сознательно и необоснованно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене", - отметила она.

Гитлянская подчеркнула, что в рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года. Об этом сообщает УНИАН.