Иск Саакашвили к Порошенко снят с рассмотрения суда

21.11.2017, 16:22

Иск экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства снят с рассмотрения в Высшем админсуде (ВАСУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, дело по иску должна была рассматривать 22 ноября судья Татьяна Шипулина. Однако 10 ноября она указом президента назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный административный суд.

В суде отметили, что теперь Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела ВАСУ. "В связи с этим дело по иску Саакашвили к президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины снято с рассмотрения", - сообщили в суде.

Иск будет повторно перераспределен между судьями ВАСУ, сказано в сообщении.

В Высшем админсуде опровергли заявление адвоката Саакашвили о якобы вмешательстве в процедуру формирования коллегий судей для рассмотрения иска Саакашвили.

25 октября Администрация президента выдала Саакашвили документы о лишении его гражданства, что дало возможность политику обжаловать это в суде.

29 октября Саакашвили сообщил, что обжаловал в суде указ Порошенко о лишении его гражданства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.