Украинский бизнес в следующем году ожидает почти 30 тысяч поверок

21.11.2017, 16:30

Государственные структуры на следующий год запланировали 27,169 тыс. проверок для бизнеса, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Согласно сообщению, наибольшее число проверок запланировано службой по чрезвычайным ситуациям - 7,917 тыс., службой по вопросам безопасности пищевых продуктов - 5,324 тыс., управлением по вопросам труда - 5,211 тыс.

Наибольшее количество проверок в 2018 году ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В 2016 году Верховная Рада приняла закон о моратории на проведение государственных плановых проверок бизнеса до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.