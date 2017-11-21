На Аллее Героев Небесной сотни почтили память погибших во время Майдана

21.11.2017, 16:34

Во вторник, 21 ноября, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы и четвертую годовщину начала Евромайдана.

Сегодня на Аллее Небесной сотни в Киеве активисты и ветераны АТО возложили цветы в память погибших героев Майдана. Среди тех, кто пришел - участники тогдашних событий, инвалиды, родственники и друзья погибших.

Возложение состоялось у мемориала на том самом месте, где 20 февраля 2014 года активисты Майдана, которые двигались в сторону Администрации президента Украины, попали под прицельный огонь. Тогда погибло 53 человека.

День Достоинства и Свободы установлен в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года и является своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протесты украинской общественности в ответ на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".