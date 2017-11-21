Антимонопольный комитет признал незаконным запрет продавать алкоголь в киевских МАФах

21.11.2017, 16:36

Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевского городского совета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Киевского территориального отделения комитета Алексей Хмельницкий.

"Было принято решение о признании незаконным, нарушающим конкуренцию решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах", - сказал он.По его словам, местный совет не имеет полномочий запрещать продажу того или иного товара в МАФах.

Хмельницкий отметил, что вопрос о запрете на продажу алкоголя во временных сооружениях можно урегулировать на законодательном уровне, приняв единые для всех правила.

Также представитель АМКУ сообщил, что комитет выписал Киевсовету штраф в размере 5 100 гривен за нарушение конкурентного законодательства и предоставил месяц на устранение нарушений.

В сентябре Киевсовет исключил продажу алкоголя из функционала МАФов в Киеве. Об этом сообщают "Українські Новини".