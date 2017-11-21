Тысячи вагонов простаивают у западной границы Украины

21.11.2017, 16:40

На западе Украины на подходах к ключевым железнодорожным погранпереходам скопилось несколько тысяч простаивающих грузовых вагонов.

Стоят как груженые полувагоны, так и порожние. Наиболее критическая ситуация складывается на Львовской железной дороге, сообщает ЦТС со ссылкой на данные грузоотправителей.

По состоянию на 20 ноября на подходах к станции Изов простаивало 2208 полувагонов, из которых 1045 вагонов на Львовской ж/д. При том, что при нормальной работе, таких вагонов должно быть не более 800.

На подходах к станции Ужгород стоит 2324 полувагона, из них 1405 - на Львовской ж/д, при норме не более 1000 полувагонов. На подходах к станции Чоп отмечен простой почти 1700 вагонов (на Львовской ж/д - 734, при нормальной работе должно быть не более 500 вагонов).

Простой вагонов отмечается на участке Львов-Ходоров-Бурштын. Из-за этого временно приостановлена отгрузка угольной продукции в адрес Бурштынской ТЭС.

По имеющейся информации, одной из причин простоев стали проводимые Укрзалізницею путевые работы.

Вместе с тем, грузоотправители отмечают, что график этих работ был составлен некорректно, так как в период отопительного сезона это привело к перебоям с отгрузками топлива.

Кроме того, среди причин простоя вагонов на Львовской железной дороге называется отсутствие необходимого количества рабочего парка тягового подвижного состава. В Укрзализныци ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что с 31 октября Укрзализныця повысила тарифы на грузоперевозки на 15%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.