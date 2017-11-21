Украина выполнила Дорожную карту реформы местного самоуправления более чем на 80%

21.11.2017, 16:50

Украина в непростых условиях достигает европейских стандартов в реализации реформы местного самоуправления. В 2015 году с Советом Европы была подписана Дорожная карта реализации реформы и сформирован график ее внедрения.

В ЕС понимают, что Украине нелегко выполнить ее сразу на 100%, но состояние выполнения более чем 80% является хорошим показателем. Европейский Союз готов и в дальнейшем поддержать ее на этом пути и в этой работе. Об этом заявила Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тьорнстрем во время встречи с Вице-премьер- министром - Министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко.

Вице-премьер-министр представил делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы состояние реализации реформы децентрализации.

"Каждая такая встреча, информирование Конгресса о развитии реформы, создание общин, внедрение качественных сервисов на местном уровне, наработки законодательной базы для Украины являются знаковым. Это прежде всего обмен опытом. Ведь европейские практики реформы децентрализации заложены в Дорожную карту, которую мы подписали с ЕС в 2015 году. Мы получили практические рекомендации, которые Украина будет использовать в следующем году до осуществления ЕС очередного мониторинга", - отметил Геннадий Зубко.

Во время встречи стороны обсудили состояние выполнения Дорожной карты с ЕС относительно местной и региональной демократии в Украине, возможности внедрения новых полномочий, усиление системы местного самоуправления по стандартам ЕС.

Госпожа Гудрун Мослер-Тьорнстрем акцентировала внимание на традициях успешного сотрудничества и долгосрочных планах относительно внедрения реформы местного самоуправления между Правительством Украины и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.