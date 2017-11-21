Президент подписал закон о статусе участника боевых действий для пострадавших на Майдане

21.11.2017, 16:59

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

"Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины.

"Поэтому участники Революции достоинства делали ту же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами", - добавил президент.

14 ноября Верховная Рада одобрила изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Закон предоставляет право на получение статуса участника боевых действий лицам, получившим телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства.

Эта норма не распространяется на работников милиции, военнослужащих внутренних войск и других силовиков.

Закон также предоставляет право на получение статуса инвалида войны гражданам, ставшим инвалидами: а) на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, б) населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Кроме этого, в тексте закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" и "Война 1945 года с империалистической Японией" заменены на "Вторая мировая война". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".