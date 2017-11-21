Задержан организатор псевдопротестных акций на западе Украины

21.11.2017, 17:03

Служба безопасности Украины зафиксировала очередной факт организации российскими кураторами псевдопротестных акций, направленных на искусственную дестабилизацию социально-политической и криминогенной ситуации в западных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности установила причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных митингов во Львовской, Ровенской и Киевской областях. Правоохранители выяснили, что злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции по проведению псевдопротестных акций.

Досудебное следствие располагает доказательствами, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одной такой акции выделялось от $4 тыс до $10 тыс.

Организатор собирал группы из малообеспеченных категорий граждан, контролировал изготовление и распространение агиток с призывами выходить на митинги, подстрекающие население к массовым беспорядкам.

В Ровенской области, в частности, кремлевскими пропагандистами был разработан сценарий искусственных протестов для "борьбы с янтарной мафией" с акцентом якобы на неконтролируемую властью добычу солнечного камня. В случае игнорирования требований "митингующих", они, по сценарию, должны были требовать полную автономию региона.

Сотрудники Ровенского управления СБУ установила местонахождение злоумышленника и задержала его в Луцке на арендованной квартире. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли средства связи, используемые для координации с иностранными кураторами, и обнаружили переписку с инструкциями.

Гражданину Украины объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По решению суда он взят под стражу.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ принудительно выдворит из Украины прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича, который работал здесь на российские СМИ, ведущие антиукраинскую информационную кампанию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.