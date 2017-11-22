Этот день в истории: 22 ноября

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 ноября.
1641 - английский парламент принял "Великую демонстрацию" - перечень злоупотреблений короля.
1801 - родился В.И.Даль, писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Создатель "Толковый словарь живого великорусского языка", на составление которого ушло 53 года.
1808 - родился Томас Кук, англичанин, основатель первого в мире туристического агентства.
1869 - родился Андре Поль Гийом Жид, французский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Лауреат Нобелевской премии.
1884 - умер Карл фон Верордт, немецкий физик, изобретатель аппаратов по измерению давления и частоты пульса.
1890 - родился Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, генерал. Основатель и первый президент Пятой республики.
1909 - братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.
1909 - родился М.Л.Миль, конструктор вертолётов.
1916 - умер Джек Лондон, американский писатель, социалист, общественный деятель, автор приключенческих рассказов и романов.
1917 - в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), состоявшая из пяти клубов - "Монреаль Канадиенс", "Монреаль Марунз", "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз" и "Квебек Булдогз".
1917 - родился Эндрю Хаксли, английский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
1918 - в Польше провозглашена республика.
1928 - в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля "Болеро".
1941 - открыта ледовая трасса через Ладожское озеро в Ленинград ("Дорога жизни").
1941 - умер Курт Коффка, немецкий психолог, сооснователь школы гештальтпсихологии.
1946 - в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (запатентованы в Америке 30 октября 1888 года).
1963 - в Далласе, штат Техас, США, убит президент США Джон Кеннеди.
1963 - умер Олдос Леонард Хаксли, английский писатель, новеллист и философ. Автор романа-антиутопии "О дивный новый мир".
1977 - начало полётов "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.
1993 - Армения ввела свою национальную валюту - драм.
1995 - умер С.Б.Стечкин, советский математик, основатель научной школы в теории функций.
2003 - Тбилиси, Грузия - захват Грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.
2004 - начало "Оранжевой революции" в Украине.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.