Этот день в истории: 22 ноября

22.11.2017, 10:10

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 ноября.

1641 - английский парламент принял "Великую демонстрацию" - перечень злоупотреблений короля.

1801 - родился В.И.Даль, писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Создатель "Толковый словарь живого великорусского языка", на составление которого ушло 53 года.

1808 - родился Томас Кук, англичанин, основатель первого в мире туристического агентства.

1869 - родился Андре Поль Гийом Жид, французский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Лауреат Нобелевской премии.

1884 - умер Карл фон Верордт, немецкий физик, изобретатель аппаратов по измерению давления и частоты пульса.

1890 - родился Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, генерал. Основатель и первый президент Пятой республики.

1909 - братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.

1909 - родился М.Л.Миль, конструктор вертолётов.

1916 - умер Джек Лондон, американский писатель, социалист, общественный деятель, автор приключенческих рассказов и романов.

1917 - в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), состоявшая из пяти клубов - "Монреаль Канадиенс", "Монреаль Марунз", "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз" и "Квебек Булдогз".

1917 - родился Эндрю Хаксли, английский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1918 - в Польше провозглашена республика.

1928 - в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля "Болеро".

1941 - открыта ледовая трасса через Ладожское озеро в Ленинград ("Дорога жизни").

1941 - умер Курт Коффка, немецкий психолог, сооснователь школы гештальтпсихологии.

1946 - в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (запатентованы в Америке 30 октября 1888 года).

1963 - в Далласе, штат Техас, США, убит президент США Джон Кеннеди.

1963 - умер Олдос Леонард Хаксли, английский писатель, новеллист и философ. Автор романа-антиутопии "О дивный новый мир".

1977 - начало полётов "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

1993 - Армения ввела свою национальную валюту - драм.

1995 - умер С.Б.Стечкин, советский математик, основатель научной школы в теории функций.

2003 - Тбилиси, Грузия - захват Грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.

2004 - начало "Оранжевой революции" в Украине.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.