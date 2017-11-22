СБУ открыла дело о госизмене против Клименко

22.11.2017, 10:37

Служба безопасности Украины задокументировала новые доказательства причастности бывшего Министра доходов и сборов Александра Клименко к совершению преступления, которое квалифицируется как государственная измена.

Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители получили дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что бывший чиновник во время пребывания на посту своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства.

"На основании собранных сотрудниками СБ материалов Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины 17.11.2017 начато еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкции пола предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители арестовали 154 объекты недвижимого имущества в Украине, 22 элитных транспортных средства, тысячу железнодорожных полувагонов на сумму 900 млн гривен и корпоративные права юридических лиц - более 400 млн гривен, которые принадлежат Александру Клименко.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что по результатам расследования дела о создании преступной организации экс-министром Александром Клименко 46 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, 9 человек остаются под стражей, 18 - под залогом.

24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.

14 июня Александр Клименко получил сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, заявил военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".