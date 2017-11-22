В Киеве открылся первый Украинский женский конгресс

22.11.2017, 10:44

В Киеве 22 ноября в 10 часов открылся первый Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде "Равные возможности" - это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня - 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.

В тематических обсуждениях примут участие первые лица государства, украинские и иностранные парламентарии, представители правительства, международных организаций, местного самоуправления, отечественные и зарубежные эксперты.

Также на Конгрессе будут представлены две фотовыставки - "Не женское дело", подготовленная в рамках кампании против сексизма в политике и СМИ "Уважение" при поддержке Национального Демократического Института в партнерстве с Благотворительным фондом "Добрая открытка", и "Женщины, мир и безопасность в Украине", которую инициировал "Украинский женский фонд" при поддержке ООН Женщины. Об этом сообщает УНИАН.