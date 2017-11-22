СБУ разработала порядок получения разрешения на гастроли российских артистов

22.11.2017, 13:29

Служба безопасности Украины разработала порядок получения разрешения на проведение гастролей российских артистов в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Спецслужба считает данное нововведение важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины.

Порядком, разработанным СБУ, предусмотрено, что организатор гастролей для получения разрешения обязан направить в спецслужбу запрос.

В запросе должен быть указан организатор гастрольного мероприятия (название, код Единого государственного реестра предприятий и организаций, Ф.И.О. руководителя); дата, время, место проведения (город, адрес) и название гастрольного мероприятия; Ф.И.О., дата рождения, сценический псевдоним гражданина РФ, который планируется к участию в гастрольном мероприятии, его принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует его творческую деятельность.

Служба безопасности Украины в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина России.

Организатор гастрольного мероприятия, который нарушил данные требования, несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (160 000 - 320 000 гривен).

16 ноября закон, предусматривающий обязанность организаторов сообщать СБУ за 30 дней о проведении гастрольных мероприятий при участии артистов страны-агрессора, вступил в силу.

Ранее Порошенко одобрил обязательное согласование с СБУ гастролей российских артистов. Об этом сообщают "Українські Новини".