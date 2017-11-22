Премьер: Правительство Украины активно внедряет механизмы обеспечения и защиты прав женщин, а все изменения учитывают гендерный аспект

22.11.2017, 13:35

Правительство Украины активно внедряет механизмы обеспечения и защиты прав женщин - от профессиональной реализации до участия в принятии государственных решений, и все изменения, которые происходят в государстве, учитывают гендерный аспект.

Об этом глава правительства заявил во время первого Украинского женского конгресса. Мероприятие, организованное при поддержке межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" и ряда международных организаций, собрало около 300 активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа Украины, чтобы объединить их вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Владимир Гройсман подчеркнул, что сегодня необходимо все делать для того, чтобы менять сознание украинцев в гендерных вопросах. "И такой путь мы начали - с изменений в законодательстве и выработки механизмов, которые позволят женщинам участвовать в принятии решений. Мы во многих вопросах начали двигаться вперед", - сказал Глава Правительства.

Он напомнил, что вскоре при Кабинете Министров начнет работу специальный Офис по гендерным вопросам. "Будем идти дальше. Все изменения, которые мы вводим, учитывают гендерный аспект", - отметил Владимир Гройсман.

Он поблагодарил организаторов конгресса за начало доброй традиции - встречаться в широком кругу и обсуждать важные вопросы развития общества и государства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.