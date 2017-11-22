Аваков: Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений

22.11.2017, 13:37

Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают во Франции, и французы, законно проживающие в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания. Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией.

Об этом шла речь во время встречи Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с Министром внутренних дел Франции Жераром Колломбом.

Новое Соглашение не отменяет норму закона, согласно которой украинцы в Италии, Испании, а итальянцы, испанцы в Украине не имеют права пользоваться национальными водительскими удостоверениями больше года после получения официальной регистрации.

Однако теперь обмен будет осуществляться без сдачи теоретических и практических экзаменов и соответственно без расходов на их оплату.

Процедура обмена будет занимать некоторое время, поскольку для выяснения действительности или подлинности документов будет проводиться специальная проверка. При выдаче нового водительского удостоверения украинцев будут изыматься.

Действие Соглашения о взаимном обмене водительских удостоверений распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, Испании, являются резидентами страны менее четырех лет и имеют действительные украинские водительские права. Однако обмену не подлежат недействительные или поддельные документы. Граждане, которые по состоянию здоровья не могут управлять автотранспортом, не смогут воспользоваться процедурой обмена прав. А также обмен ограничивается только теми категориями автотранспорта, которые указаны в национальных правах.

Отдельно Арсен Аваков поблагодарил французскую сторону за всестороннюю поддержку Украины. "Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД. Соглашение относительно взаимного обмена водительских удостоверений, вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, борьбы с международной организованной преступностью и обмен опытом между французской жандармерией и Нацгвардией - приоритетные векторы взаимодействия для нас ", - заявил Министр внутренних дел.

В свою очередь Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб заявил, что Франция готова поддерживать инициативу Министерства внутренних дел Украины по вопросу взаимного обмена водительских удостоверений, а также наращивать сотрудничество в сфере безопасности с Украиной.

Инф. Пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.