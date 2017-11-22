На Киевском Майдане произошли стычки митингующих с полицией

22.11.2017, 14:04

В День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, активисты правых организаций провели митинг на майдане Незалежности с требованием к властям выполнить свои обещания и наказать виновных в репрессиях и расстреле демонстрантов на Евромайдане зимой 2013-2014 годов.

Акция не обошлась без столкновений с полицией.

Организаторами акции на Майдане стали Коалиция участников оранжевой революции (КУПР), добровольческое движения Организации украинских националистов и Комитет защиты политзаключенных. Митинг собрал до двух сотен человек, которые разбили две одноместные палатки и заявили о намерении оставаться здесь до выполнения обещаний властей установить и наказать виновных в преследовании участников событий на Евромайдане четыре года назад.

Акция началась с опозданием из-за того, что, как сообщил лидер КУПР Сергей Мельниченко, полицейские заблокировали подъезд к Майдану автомобиля с палатками и звукоусилительной аппаратурой. Несколько десятков пришедших на Майдан смогли отбить у стражей порядка микроавтобус и разгрузить его содержимое. У Стелы Независимости их догнали полицейские и попытались отобрать палатки. После непродолжительной потасовки палатки удалось отбить. И только после этого на площади начался митинг.

Ораторы обратились к собравшимся под флагами Украины и красно-черными флагами ОУН с призывом оставаться на Майдане до 29 ноября, годовщины кровавого разгона студентов четыре года назад.

Тем временем около сорока полицейских, многие из которых были в шлемах и закрывающих лица балаклавах, растолкали толпу и разделили собравшихся. Организаторы митинга призывали их не нарушать конституцию, которая гарантирует свободу мирных собраний и предупреждали об уголовной ответственности за противозаконные силовые действия.

Среди участников митинга росло возмущение. Некоторые открыто угрожали полицейским расправой. В итоге под скандирование митингующих "Позор! Позор!" полиция отступила и митинг продолжился.

Организаторы собрали подписи свидетелей действий полиции и пообещали подать представление о нарушении закона в Генпрокуратуру. Позже митингующие зажгли шины на Майдане, которые быстро потушили подоспевшие пожарные. При этом пострадали палатки протестующих. Но группа участников акции все равно пообещала оставаться на Майдане до 29 ноября. Об этом сообщает Deutsche Welle.