Правительство ввело ответственность для недобросовестных победителей конкурсов аренды госимущества

22.11.2017, 14:22

Кабинет Министров Украины изменил правила аренды государственного имущества, введя норму, которая финансово будет наказывать недобросовестных победителей конкурса.

Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

По словам Виталия Трубарова, Правительство поддержало инициативу Фонда по усилению борьбы с недобросовестными победителями конкурсов по аренде.

"Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды, должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя. Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а потом отказаться от подписания договора, потеряют авансовый платеж", - отметил Виталий Трубаров.

Руководитель Фонда госимущества отмечает, что ранее на конкурс приходили компании с задачей "выбить" реального арендатора, сорвать конкурс и заставить Фонд проводить конкурсные процедуры заново. "Теперь такие "игры" будут стоить дорого, и в конкурсах будут побеждать только те компании, которые имеют реальное намерение подписывать договоры аренды", - сказал Виталий Трубаров.

Инф. Пресс-службы Фонда государственного имущества Украины.