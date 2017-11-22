Кличко подписал соглашение о строительстве метро на Троещину

22.11.2017, 14:51

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение с китайским консорциумом по строительству четвертой ветки метро в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

"Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве с представителями компаний консорциума China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific Construction Group. Эта сделка означает, что это инвестиция и реализация работы четвертой ветки киевского метрополитена, которая свяжет два берега с Жулян до Троещины. Через Подольско-Воскресенский мост эта ветка должна быть построена", - заявил Кличко.

Подписанное соглашение предусматривает создание рабочей группы из украинских и китайских специалистов, которая разработает оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

Стоимость строительства оценивают в 2 млрд долларов США, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечена за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

"Возможность привлечения этого кредита рассматривается Украиной с предоставлением государственной гарантии на возврат кредитных средств. Срок возврата кредита - от 15 до 20 лет. При этом процентная ставка будет предметом переговоров", - отметил мэр Киева.

Он также напомнил, что сейчас ведутся переговоры относительно достройки Подольско-Воскресенского моста с немецкими инвесторами.

Четвертая ветка Киевского метрополитена будет иметь длину 18 километров и пройдет от аэропорта "Киев" (Жуляны) до жилмассива Троещина. Об этом сообщает УНИАН.