Глава НАПК Корчак заподозрила Соломатину в краже документов

22.11.2017, 15:22

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что к ней не поступало обращений от бывшего руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной по поводу злоупотреблений в агентстве.

Об этом она сообщила в комментарии журналистам.

По словам Корчак, Соломатина по собственному желанию уволилась с должности 31 октября.Так, на сегодняшний день, подчеркнула Корчак, они изучают ситуацию и документы для того, чтобы установить обстоятельства дела.

14 ноября Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызвали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

Она заявила, что отказалась от этого предложения. Соломатина также сообщила, что написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вскоре сообщило о начале досудебного расследования по факту возможного совершения должностными лицами НАПК действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, связанных с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина - бывший работник Агентства, а распространенная ею информация является недостоверной.

"Распространенная информация экс-чиновницы, без конкретных фактов, является личной атакой на руководителя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине", - заявили в НАПК. . Об этом сообщает УНИАН.