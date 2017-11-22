Правительство обеспечило выполнение бюджетных программ Минсоцполитики для социальной защиты уязвимых категорий граждан

22.11.2017, 15:53

22 ноября во время заседания Правительство приняло распоряжение Кабинета Министров Украины "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2017 год", которым осуществляется перераспределение расходов между бюджетными программами Минсоцполитики.

Решение Правительства имеет целью улучшить социальную защиту наиболее уязвимых категорий населения и обеспечить выполнение ряда мероприятий, а именно: выплаты денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения семьям погибших, лицам с инвалидностью I-II группы и лицам, утратившим функциональные возможности нижних конечностей, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины; обеспечение лиц и детей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации в Украине; своевременное осуществление доплат за работу в зоне отчуждения, выплаты денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; выплаты компенсации за 2014-2015 годы предприятиям, учреждениям, организациям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву по мобилизации на особый период; обеспечение продуктами питания, медикаментами и перевязочными материалами ветеранов и лиц с инвалидностью, а также на оплату коммунальных услуг в санаториях сфере управления Минсоцполитики; проведение реабилитационных мероприятий по восстановлению двигательной функции конечностей лиц с инвалидностью в клинике УкрНИИпротезирования.

Указанное перераспределение осуществлено без привлечения дополнительных средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству социальной политики Украины на 2017 год.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.